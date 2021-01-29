Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı

29.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:35

Son dakika haberleri: Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Polise başvuran M.K, sosyal medyada tanıştığı kişilerin sahte bahis kuponuyla kendisini 19 bin lira dolandırdığını ileri sürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Sosyal medya hesaplarındaki incelemede, şüphelilerin fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponları "ikramiye kazanmış" gibi gösterdikleri, bunları da internetten sattıkları tespit edildi.

Polis, çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda E.E, O.E, İ.D, Ö.K. ve M.S'yi gözaltına aldı. İkametlerde dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, müştekinin para gönderdiği hesabın sahibi E.E. tutuklandı, İ.D, Ö.K. ve M.S'ye ev hapsi cezası verildi, O.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor.

Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Sahte bahis kuponu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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