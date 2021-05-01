Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponlarını ikramiye kazanmış gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin, 7 ilde 8 kişiyi 296 bin lira zarara uğrattıkları ayrıca mağdurlardan sözde kazandıkları bahis kuponu üzerinden vergi talep ettikleri belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, kaldıkları günlük kiralık dairelere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'üne ise ev hapsi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar