Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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