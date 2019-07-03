Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi

Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi

Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi

Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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