Mersin’de sahra hastanesinin hazırlıkları tamamlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD19) salgını sürecinde ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak sahra hastanesi için tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
03.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:31
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD19) salgını sürecinde ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak sahra hastanesi için tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com