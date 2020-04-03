Mersin’de sahra hastanesinin hazırlıkları tamamlandı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD19) salgını sürecinde ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak sahra hastanesi için tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD19) salgını sürecinde ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak sahra hastanesi için tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Kaynak: Dunya.com