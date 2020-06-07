Mersin'de sahiller doldu MERSİN'de koronavirüs tedbirlerinin ardından başlayan yeni normal yaşamda vatandaşlar hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahile akın etti.

MERSİN'de koronavirüs tedbirlerinin ardından başlayan yeni normal yaşamda vatandaşlar hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahile akın etti.

Silifke ve Erdemli ilçelerinde koronavirüs sonrasında tatilciler, denize koştu. Nemin yaklaşık yüzde 50, hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması nedeni ile vatandaşlar serinlemek için başta Kızkalesi, Susanoğlu, Atakent, Boğsak gibi sahil mahallelerinde serinledi. Sahilde denize girenler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atmanın yanı sıra kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA