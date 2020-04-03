Mersin'de sahiller boşaldı, caddeler sessizliğe büründü Mersin'de sahiller boşaldı, caddeler sessizliğe büründü tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü İnsan ve araç yoğunluğu büyük oranda düşerken, emniyet güçleri de özellikle sahip bölgelerinde insanları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları...

Mersin'de sahiller boşaldı, caddeler sessizliğe büründü

tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü

İnsan ve araç yoğunluğu büyük oranda düşerken, emniyet güçleri de özellikle sahip bölgelerinde insanları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını dolayısıyla Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü. İnsan ve araç yoğunluğu büyük oranda düşerken, emniyet güçleri de özellikle sahip bölgelerinde insanları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığının geçen hafta yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, Yunus tabir edilen motorize polisler de 24 saat devriye atıyor. Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddelerinde de insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok dükkanda açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısma yetkililerin çağrısına uyuyor.

Büyükşehirler arasında en az vak'aya sahip kent

'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyan Mersinliler, bu sayede vaka sayısının çok olmasının da önüne geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il il açıkladığı vaka sayılarında Mersin alt sıralarda yer alırken, büyükşehirler içinde ise en az vakaya sahip il konumunda. Şu anda kentte 9 vaka varken, virüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi.

Kaynak: İHA