Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberi
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Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberi

Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberiMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu.

28.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:41

Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibi ilk olarak Kültürpark olarak adlandırılan bölgede çimlere sosyal mesafe çemberi çizdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemle gerçekleştirildiğini belirterek, 'Yasak kalktıktan sonra sahillere gelecek vatandaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz ise 2,5 metrekare' dedi.

Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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