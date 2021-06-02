Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
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Mersin'de sahile ölü yunus vurdu

Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de 3,5 metre uzunluğunda şişe burun cinsi ölü yunus sahile vurdu.

MERSİN'de 3,5 metre uzunluğunda şişe burun cinsi ölü yunus sahile vurdu. Prof. Dr. Deniz, yunusun uzatma ağlarına takılarak boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde sahilden koku geldiğini fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde ölü yunusla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, yunusun şişe burun yunus olduğunu tespit etti. Yunusu otopsi eden Prof. Dr. Ayas, balıkçıların uzatma ağlarına takılarak boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

HER SENE KARŞILAŞIYORUZYunusun fiziksel olarak maksimum boyuta ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Bu şişe burun dediğimiz bir yunus türü. Yaklaşık 3,5 metre boyunda erkek birey. Maksimum büyüklükleri 4 metre bu hayvanın. Dalgaların etkisiyle sahile gelmiş. Otopsimizi yaptık. Midesi doluydu. 8 vatoz, 1 kalamar ve birkaç balık türü çıktı. Üst deri tamamen erimiş, kafada yumuşak doku kayıpları vardı. Yüzgeçlerde tahribat söz konusu. Bu bize hayvanın en az 10 gün suda kaldığını gösteriyor. Doğu Akdeniz'de yunusların ölme nedeni büyük ölçüde balıkçılık faaliyetleri. Yunuslar ağlara takılarak boğulup ölüyorlar. Onun dışında deniz kirliliği ya da deniz aracına çarpma yunusların ölümüne neden oluyor. Bir deniz memelisinin ölmesi dramatik bir durum. Deniz ekosistemi için bu hayvanlar çok önem arz ediyor. Biz her sene Mersin sahillerinde yunus ölümü ile karşılaşıyoruz. Özellikle uzatma ağlarının atıldığı dönemde yunuslar daha çok ölüyor. Çünkü bu ağları seçemiyorlar. Ağlara takılıp boğularak ölüyorlar. Bu türler sınırlı sayıda deniz ekosisteminde bulunuyor. Bu canlıları koruma altına almalıyız" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesine gömülen yunus, 1 yıl sonra çıkartılacak ve iskeleti Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.


Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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