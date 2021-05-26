Mersin'de 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. 'Sahil Rüzgarı' adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de 'Erguvanlar' suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 6 ay boyunca hem fiziki hem teknik takip yapan ekipler, 14 adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 'örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'tefecilik', 'nitelikli yağma' ve 'tehdit' suçlarından A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Y.Y., Y.E. ve Z.A. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise suçlardan elde edilen 37 bin 200 TL, dolar ve sterlin cinsi döviz, araç satış sözleşmeleri, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.E., Y.E., Z.A., M.Y., M.H.E. ve A.E. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı