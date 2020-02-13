Mersin'de sahil bandının düzenlemesi yapılıyor
Haberler » Güncel » Mersin'de sahil bandının düzenlemesi yapılıyor - Haber

Mersin'de sahil bandının düzenlemesi yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında kentte meydana gelen sağanakta hasar gören sahil bandında çalışma başlattı.

13.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:02
Mersin'de sahil bandının düzenlemesi yapılıyor

, ocak ayında kentte meydana gelen sağanakta hasar gören sahil bandında çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Adnan Bulvarı üzerindeki sahil bandında sağanak dolayısıyla yerinden oynayan kayaların düzenlemesini yapıyor.

Ekipler, iş makinelerinin yardımıyla denize giren kayaları kıyıya çıkarıyor.

Çevre düzenlemesinin yapıldığı sahil bandındaki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler