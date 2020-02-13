Mersin'de sahil bandının düzenlemesi yapılıyor

13.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:02

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında kentte meydana gelen sağanakta hasar gören sahil bandında çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında sağanak dolayısıyla yerinden oynayan kayaların düzenlemesini yapıyor.

Ekipler, iş makinelerinin yardımıyla denize giren kayaları kıyıya çıkarıyor.

Çevre düzenlemesinin yapıldığı sahil bandındaki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA