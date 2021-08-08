Sahil bandındaki kedi evleri "can dostlara" yuva oldu
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Sahil bandındaki kedi evleri "can dostlara" yuva oldu

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de sahil bandına yerleştirilen kedi evlerine sokaktaki "can dostlar" tarafından ilgi gösteriliyor.

Mersin'de sahil bandına yerleştirilen kedi evlerine sokaktaki "can dostlar" tarafından ilgi gösteriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sokak kedilerinin rahatça konaklayıp beslenebilmesi için kedi popülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridine, "Miyav Park"ın kapatılmasının ardından ocak ayında konulan bırakılan 10 kedi evi, hayvanların uğrak noktası haline geldi.

Köpek veya diğer büyük hayvanların giremeyeceği ölçülerde yapılan, içerisinde 8-10 hayvanı barındırabilen ve 4 kattan oluşan kedi evlerinin belediye ekiplerince gerekli bakımları yapılıyor, haftanın belirli günlerinde mama ve su bırakılıyor.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, AA muhabirine, sahil bandında hayvanseverlerin talebi üzerine kedi evlerini oluşturduklarını söyledi.

Sokaktaki kedilerin daha rahat ortamda yaşayabilmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Yıkılmaz, şunları dile getirdi:

"Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak kedilerin beslenmesi yapılıyor. Kediler, burayı barınma amaçlı kullanıyor. Aynı zamanda biz tırmala tahtası, oyuncak gibi malzemelerle kedilerin burada oyun oynamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dışarıya açık olmasından dolayı maalesef vatandaşlar tarafından bu malzemeler zarar görüyor. Elimizden geldiğince değiştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan talebimiz, kedilerin oyun alanlarına müdahale etmeyip bu konuda bize destek sağlamaları."

Yıkılmaz, kedilerin sağlığı için vatandaşlar tarafından beslemelerinin doğru yapılması gerektiğini, diğer canlılar gibi sevgiye, bakıma ve beslenmeye muhtaç kedilere sahip çıkılmasını, hasta ya da yaralı hayvan görüldüğü takdirde kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

Hayvansever Ali Eren de belediyenin hizmetinin sahildeki kediler içir güzel bir alan oluşturduğunu, çalışmayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Sahil bandındaki kedi evleri 'can dostlara' yuva oldu
Sahil bandındaki kedi evleri 'can dostlara' yuva oldu
Sahil bandındaki kedi evleri 'can dostlara' yuva oldu
Sahil bandındaki kedi evleri 'can dostlara' yuva oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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