Mersin'de sahil bandına sosyal mesafe çemberi
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Mersin'de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

Mersin'de sahil bandına sosyal mesafe çemberi Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bandındaki parklarda sosyal mesafe çemberleri oluşturuldu.

28.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:53

Mersin'de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

MERSİN - Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bandındaki parklarda sosyal mesafe çemberleri oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, salgın önlemlerinin aşamalı olarak azaltılmasıyla güzel havaları fırsat bilip sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu. Ekipler bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültürpark'ta, çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2.5 metre mesafe olan çemberler çizdi. Ayrıca, yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemle gerçekleştirildiğini belirterek, "Çalışmalarımız parkın bir ucundan diğer ucuna kadar sosyal mesafeyi korumak için devam ediyor. Yasak kalktıktan sonra sahillere gelecek vatandaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz ise 2.5 metre" dedi.

Mersin'de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

Kaynak: İHA

Manşet

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