Mersin'de "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum" projesi

06.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:54

Mersin'de kadınlara yönelik "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum Projesi" tanıtıldı.



Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kent Konseyi ve kentteki özel bir hastanenin iş birliğiyle, kadınların sağlıklı yaşama alışkanlığı edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan insanların sağlıklarını önemsediklerini ve bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.



İlçe Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da kadınlara yönelik yaptıkları projelerle 113 kadına ulaştıklarını, hedeflerinin ise 500 kadın olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA