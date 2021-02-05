Mersin'de sağlıkçılara gönderilen aşıların ortadan kaybolduğu iddiası

Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanları için gönderilen birinci parti Kovid-19 aşısından bir bölümünün kaybolduğu iddia edildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan incelemede 24 doz aşı bulunamayınca Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi'nde aşı skandalı, yaklaşık bir hafta önce ortaya çıktı. Ankara'dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen Kovid-19'un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı.

24 DOZ KOVID-19 AŞISI BULUNAMADI

Hastanede yapılan sayımda, aşı vurulan tüm personelin barkot incelemesinin tamamlanmasından sonra 24 doz Kovid-19 aşısının izine rastlanılmadığı iddia edildi. İddiaların ardından harekete geçen Mersin Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İddiaları doğrulayan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Kovid-19 aşısın kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.