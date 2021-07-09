Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı
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Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı

Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de sağlık çalışanları, dünyaca ünlü ressamların tablolarını kostüm ve makyaj uygulamasıyla canlandırdı.

Mersin'de sağlık çalışanları, dünyaca ünlü ressamların tablolarını kostüm ve makyaj uygulamasıyla canlandırdı.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlıkçılara moral olması amacıyla, Hollanda Büyükelçiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Huzurkent Atatürk ve Kazanlı Belediye ortaokullarının iş birliğinde "Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar" projesinin sergisi, üniversitenin konukevi bahçesinde açıldı.

Sağlık çalışanları, Vincent Van Gogh, Osman Hamdi Bey, Johannes Vermeer gibi ressamların eserlerinin bulunduğu 15 tabloyu, kostüm ve makyaj uygulamasıyla canlandırdı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün kostüm, Güzel Sanatlar Lisesinin de makyaj yapımını üstlendiği etkinlikte sağlıkçılar, canlandırdıkları eserlerle fotoğraf da çektirdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Vekili Jan Willem Scholten, etkinlikte, kentte olmaktan ve projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Sağlıkçılar Kovid-19'la mücadelede hep ön saflarda yer aldı. Bu zorlu süreçte Hollandalı ressamlarımızın da sağlık çalışanlarına destek olması beni mutlu etti. Canlanan portreler aynı zamanda toplumumuzun yeniden canlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya da salgın sürecinde çok büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarının takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bu tür faaliyetleri önemsediklerini bildirdi.

Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı
Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı
Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı
Mersin'de sağlıkçılar, ünlü ressamların tablolarını özel kostümlerle canlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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