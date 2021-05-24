Mersin'de sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın ağaçlara zarar verdi
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Mersin'de sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın ağaçlara zarar verdi

Mersin'de sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın ağaçlara zarar verdi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın 3 palmiye ağacına zarar verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın 3 palmiye ağacına zarar verdi.

Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 3 palmiye ağacı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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