Mersin'de sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın ağaçlara zarar verdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın 3 palmiye ağacına zarar verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın 3 palmiye ağacına zarar verdi.
Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle 3 palmiye ağacı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt