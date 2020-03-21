Mersin'de sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. 13 ilçedeki sağlık çalışanları belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanacak.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri titizlikle sürdürürken bir yandan da virüs riskinin Türkiye'de de görülmeye başlandığı günden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa katkı sağlayacak uygulamalara imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bu kapsamda, Mersin genelinde belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Seçer, "Korona salgınının ülkemizde ve kentimizde yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önünde, mesai gözetmeksizin fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımız, sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimlik kartını göstermek suretiyle 13 ilçemizdeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir" dedi.

Otobüsleri kullananların sayısı yarı yarıya azaldı

Öte yandan, korona virüs salgının Türkiye'de de risk oluşturduğunun açıklanmasının ardından vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılmasıyla birlikte, Mersinliler de çağrıya uymaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının belediye otobüslerinden derlediği istatistiki bilgiler, "Evde kal' çağırısına Mersinlilerin büyük oranda uyduğunu gösteriyor. İstatistiklere göre, hem 60-65 yaş aralığı yolcu sayısında hem genel yolcu sayısında yarı yarıya azalma oldu. 9 Mart-12 Mart tarihleri arasında Mersin'deki belediye otobüsleri 476 bin 273 yolcu taşıdı. 16 Mart-19 Mart arasında ise belediye otobüsleriyle yolculuk edenlerin sayısı 212 bin 245 kişiye düştü.

60-65 yaş arası yolcu sayısı da "Evde kal" çağrılarının etkisiyle günden güne azaldı. 16 Mart'ta gün içinde 60-65 yaş grubundan 2 bin 815 yolcu belediye otobüslerini kullanırken, bu sayı 17 Mart'ta bin 783 kişiye, 18 Mart'ta bin 691 kişiye, 19 Mart'ta ise bin 395 kişiye geriledi. - MERSİN

Kaynak: İHA