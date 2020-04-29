Mersin'de sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kırtasiye sağlık çalışanları için maske ve siperlik desteğinde bulundu.
29.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:56
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kırtasiye sağlık çalışanları için maske ve siperlik desteğinde bulundu.
İlçede faaliyet gösteren bir kırtasiye tarafından hazırlanan 1200 maske ve siperlik Tarsus Sağlık Müdürü Orhan Acehan'a teslim edildi.
Acehan, yaptığı açıklamada, bu süreçte gösterilen dayanışmanın önemli olduğunu belirterek, kırtasiye çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA