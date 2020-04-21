Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül - Haberler
Türkiye, Mersin, Güncel

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline 5 bin gül dağıttı.

21.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:55
Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline 5 bin gül dağıttı. Bahçacı, bütün sağlık çalışanlarının bu mücadeleye dört elle sarıldığını vurgulayarak, "Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık personeline moral vermek amacıyla Mersin'deki hastaneleri ziyaret etti. İlk olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesini ziyaret eden Bahçacı, sağlık personeli ile sohbet ederek gül verdi. Yarında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tarsus Devlet Hastanesini ziyaret edecek olan Bahçacı, personele moral vermek ve motive etmek amacıyla gül dağıtacak.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardığını söyledi Salgınla hep birlikte mücadele edildiğini kaydeden Bahçacı, "Şu anda hastanelerimizi ziyaret ediyoruz. Hem çalışanlarımızı motive etmek hem yerinde ziyaret etmek amacıyla buralara gidiyoruz. Değişik alanların ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Kendilerine 5 bin adet gül vereceğiz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz. Kendilerini sevdiğimizin, kendilerinin her zaman arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Hastanelerde kullanılan maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerden de bahseden Bahçacı, "Maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerimiz bütün sağlık çalışanlarımız da var. Türkiye'de herhangi bir koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. Hatta 40'ın üzerinde ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz birlikte yaptığımız mücadeleyle büyük bahara ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye dört elle sarılıyor"

Mersin'de 4 hastanede korona virüse karşı bölgeler oluşturulduğunu dile getiren Bahçacı, "Hastanelerimizin tamamını kapatmadık. Hastalarımızın diğer acil ve poliklinik hizmetleri devam ediyor. Ameliyatlarımız, doğum hizmetlerimiz ve acil servislerdeki diğer yapılacak işlemler devam ediyor. Bu hastanelerimizin bazı bölgelerini izole ettik. Virüsle mücadeleyi o bölgelerde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bizim kentte 13 bin sağlık personelimiz var. 13 bin arkadaşımızdan bir elin parmak sayısını geçmeyecek şekilde defans gösteren arkadaşımız var. Bunları da normal karşılıyorum. Herkesin ruh hali aynı olmayabilir, bunu kaldıramayabilir. Onların dışında bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye 4 elle sarılıyor. Bizde onları seviyoruz, her zaman destek oluyoruz, arkalarındayız. Bugünde burada olmamızın amacı bu zaten" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi"

Sağlık çalışanlarının da toplumun bir bireyi olduğuna dikkat çeken Bahçacı, "Bakanımızın şehirlere göre açıkladığı rakamlara göre kentimiz büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumundaydı. Bugün de biz o günkü artış hızımızla ilerliyoruz. Anormal bir yükseliş söz konusu değil. Türkiye'de bütün illerde artış söz konusu. Bizde de artış var ama o günkü artış hızıyla devam ediyor. Sağlık personelimizde de Covid-19 vakalarımız var. Ancak hepsinin durumu iyi. Özellikle Mersin'deki vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi. Hatta bazıları evlerde izole ederek bu virüsü yenebilir ama biz gözümüzün önünde olsun, evde başka insanlara bulaştırabilir düşüncesiyle hastanede tutuyoruz" dedi.

"Bu mücadelede büyük bir özveri var"

Mersin'in sağlık alt yapısının çok iyi olduğunun altını çizen Bahçacı, şöyle devam etti:

"Biz şu anda sağlık tesislerimizin bir kısımlarını kullanmış olduk. Sağlık alt yapımızın iyi olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Şu anda sağlık tesislerimizin, yoğun bakımlarımızın doluluğu ve çalışanlarımızın gayretiyle biz bu işi inşallah sonuna getireceğiz. Mersin'in baharı geldi az kaldı. Arkadaşlara sabır diliyorum. Belki sevdiklerimizden biraz uzak kaldık, uzak kalıyoruz ama hep birlikte sabır ederek bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Mersin'de sağlık çalışanlarımız için oteller, yurtlar, misafir haneler ayarladık. 800 kapasiteli bir rezerv durumumuz var. Şu anda 250 sağlık çalışanımız bu alanlarda konaklıyor. Bu insanlar sevdiklerine, ciğerparelerine gidemiyorlar. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bir insanın içinden gelmezse sevdiği ciğerparesini bırakıp gelip de burada bu mücadeleye katılmaz." - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Berat Albayrak Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:37:27. #1.15#
title