Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi
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Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi

14.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:46

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi görevlileri, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi görevlileri, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı.

Belediye görevlileri tarafından Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışmalarını sürdüren sağlıkçılara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek ve çikolata hediye edildi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçıları minnetle andıklarını belirtti.

Mersin Şehir Hastanesi acil servis doktorlarından Ersin Öz de yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Bu güzel günümüzde yanımızda sizleri görmek bizi mutlu etti. Bu zor günlerimizde biz her zaman ön saflarda savaşmaya devam edeceğiz ama hatırlanmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi
Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi
Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi
Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek ve çikolata sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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