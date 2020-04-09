Mersin'de sağlık çalışanları için siperli maske üretiliyor Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için yüz koruma siperliği üretilmeye başlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için yüz koruma siperliği üretilmeye başlandı. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3D yazıcılar yardımıyla üretilen siperli maskeler sağlık çalışanlarına verilmeye başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, yaptığı açıklamada, üretilen 288 siperli maskenin Tarsus Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi. Kaynak: AA