Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2) - Haberler
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Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2)

SERBEST KALDIMersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

MERSİN (DHA) - SERBEST KALDI

Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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