Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2)

MERSİN (DHA) - SERBEST KALDI

Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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