Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
SERBEST KALDIMersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
MERSİN (DHA) - SERBEST KALDI
Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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