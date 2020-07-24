Mersin'de sağlık çalışanından 'örnek düğün'
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Mersin'de sağlık çalışanından 'örnek düğün'

MERSİN'de, sağlık çalışanı Ertan Karaman (34) ile mağaza yöneticisi Selda Kahraman'ın (30) düğününde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyuldu.

Mersin'de sağlık çalışanından 'örnek düğün'
24.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:39

MERSİN'de, sağlık çalışanı Ertan Karaman (34) ile mağaza yöneticisi Selda Kahraman'ın (30) düğününde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyuldu. Düğünde tülbentlerle halay çekilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin'de, sağlık çalışanı Ertan Karaman ile mağaza yöneticisi Selda Kahraman, yapılan sokak düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Yenişehir'deki düğünde, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlere uyuldu. Düğünün yapıldığı alan şeritle kapatılarak, tek noktadan giriş sağlandı. Giriş yapan misafirlerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi. Düğün alanında ise sosyal mesafenin korunması için sandalyeler arasına boşluk bırakılırken, yerlere halkalar çizildi. Düğünde tülbentlerle halay çekilmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

'AMACIMIZ TEMASI EN AZA İNDİRMEK'Organizatör ve sanatçı Samet Karataş, normalleşmenin ardından izin verilen düğünler için yayınlanan genelge kapsamında önlemler aldıklarını söyledi. Düğünlerin güvenli geçmesi için özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini kaydeden Karataş, "Önceliğimiz sağlıklı bir düğün yapmak. Bunun için ateş ölçer, maske ve dezenfektanlarımızı hazır bulunduruyoruz. Halay çeken konuklarımıza tülbentler dağıttık. Ellerinin temas etmemesi için o tülbentlerle halay çekiyorlar. Amacımız teması en aza indirmek" dedi.'SAĞLIKÇIYIZ, SAĞLIKLI KALALIM'

Dünya evine giren Ertan Kahraman ise "Tüm kurallara uyarak düğünümüzü organize ettik. Sağlıkçıyız, sağlıklı kalalım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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