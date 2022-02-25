Mersin'de sağanaktan sonra denize sürüklenen odunları vatandaşlar topladı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de sağanaktan sonra denize sürüklenen odunları vatandaşlar topladı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de sağanaktan sonra denize sürüklenen odunları vatandaşlar topladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden denize sürüklenen odun ve orman ürünleri, vatandaşlarca toplandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden denize sürüklenen odun ve orman ürünleri, vatandaşlarca toplandı.

Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın etkisiyle kentin yüksek kesimlerinden sürüklenen odun ve orman ürünleri, Alata Deresi'den Akdeniz'e döküldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla denize giren bazı vatandaşlar, odun parçalarını topladı. Bazıları çuvallara doldurdukları orman ürünlerini traktörle taşırken, araçları olmayanlar da odunları sırtlarında taşıyarak götürdü.

Öte yandan, dün Alata Deresi'nde taşkın ihtimaline karşı ulaşıma kapatılan Şehit Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.

AA - Güncel

Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title