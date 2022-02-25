Mersin'de sağanaktan sonra denize sürüklenen odunları vatandaşlar topladı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden denize sürüklenen odun ve orman ürünleri, vatandaşlarca toplandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden denize sürüklenen odun ve orman ürünleri, vatandaşlarca toplandı.
Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın etkisiyle kentin yüksek kesimlerinden sürüklenen odun ve orman ürünleri, Alata Deresi'den Akdeniz'e döküldü.
Sabahın ilk ışıklarıyla denize giren bazı vatandaşlar, odun parçalarını topladı. Bazıları çuvallara doldurdukları orman ürünlerini traktörle taşırken, araçları olmayanlar da odunları sırtlarında taşıyarak götürdü.
Öte yandan, dün Alata Deresi'nde taşkın ihtimaline karşı ulaşıma kapatılan Şehit Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.