Mersin'de sağanakta zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

05.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 8 gün içerisinde belirli aralıklarla etkili olan sağanakta zarar gören 30 köy arazisinde incelemede bulunarak, çiftçilerle görüştü.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açılamada, yağışlar nedeniyle ilçedeki narenciye bahçelerinin ve seraların su altında kaldığını anımsattı.

Bölgede incelemelerin devam ettiğini dile getiren Avcı, "Ön tespitlerimize göre yaklaşık 20 bin dekar alanda 35 milyon civarında hasar söz konusu. Oda olarak çiftçilerimizin zararının giderilmesini ve borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA