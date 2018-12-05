Mersin'de Sağanak Yağış Okulları Tatil Ettirdi

Mersin'de kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

(İHA)