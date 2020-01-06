Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor

06.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:59

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren sağanak yağış, Mersin'de de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.



Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu, doğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli olacağı, metrekareye ise 100-200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı kentte yağışlar, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmurdan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar oluştu.



Bazı balıkçı tekneleri ise ava çıkamadı. Sağanağın çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



Belediye ekipleri teyakkuza geçti



Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 'kırmızı kod' uyarısıyla teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlarla ilgili tüm önlemler alındı ve 'Kriz Masası' oluşturuldu. Vatandaşların aşırı yağış nedeniyle yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için oluşturulan Kriz Masası kontrolündeki 'Alo 185' ve '444 2 153' çağrı merkezleri, whatsapp hatları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla irtibata geçmeleri ile olaylara anında müdahale edilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA