Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

07.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de etkisi sürdüren sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına, seraların hasar görmesine neden oldu.

Çiftçilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Üreticilerden Ahmet Ercan, AA muhabirine, kabak, patlıcan ve biberin olduğu seralarının zarar gördüğünü söyledi.

Mustafa Ercan da ektikleri her şeyin suyun altında kaldığını belirterek, "Seranın içinden suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, ürünleri kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Zararımız çok." dedi.

Bu arada, Tarsus Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, dün kaldıkları çadırlardan tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirilen tarım işçilerine, Tarsus Belediyesince üç öğün yemek verildiği belirtildi.

Tarım işçilerine Türk Kızılay ekiplerince de battaniye dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA