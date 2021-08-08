Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kaldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın Silifke Caddesi'ne çıkan alt geçidi su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı alt geçitlerde de su birikintisi oluştu.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı.

Toroslar ilçesindeki Sağlık Mahallesi'nde de birçok araç su birikintisi içinde kaldı.

Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların devrildiği görüldü.

Ekipler, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Evleri sular altında kalan vatandaşlar, birçok eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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