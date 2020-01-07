Mersin'de sağanak etkisini sürdürdü
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Mersin'de sağanak etkisini sürdürdü

MERSİN'de dün başlayan sağanak, etkisini gece de sürdürdü.

07.01.2020 07:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:50
Mersin'de sağanak etkisini sürdürdü

MERSİN'de dün başlayan sağanak, etkisini gece de sürdürdü. Merkez ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı. 

'nün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından etkisini artırarak sürdüren sağanak, merkez Mezitli ilçesinde yaşamı felç etti. Gece de devam eden sağanak nedeniyle ilçede sokaklar göle döndü, caddeler su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. İlçede can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.


Kaynak: DHA
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