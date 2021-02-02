Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı

02.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:22
Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören muz ve çilek seralarında hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören muz ve çilek seralarında hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30-31 Ocak'ta ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle muz ve çilek seralarının zarar gördüğü anımsatıldı.

Anamur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, "Tespitlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Fırtınadan zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:24:39. #1.15#
title