MERSİN'DE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında saygıyla anılırken, vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinleri kapmasında Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mülki ve askeri erkan, il protokolü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saatler 09.05'i gösterdiğinde kamu kuruluşları, limanda demirli gemiler ve balıkçı tekneleri ile diğer araçların siren sesleriyle saygı duruşu akabinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi, sonra yarıya indirildi.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde programda MTSO Anadolu Lisesi ve İçel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Oratoryosu sahnelendi.