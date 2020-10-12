Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi
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Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi

12.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:54
Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gülek Mahallesi'ndeki Kuvay-ı Milliye Anıtı'na ve bayraklara zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen anıttaki Türk bayraklarını yeniledi.

Doğal yollardan yıprandığı belirlenen anıtta da onarım çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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