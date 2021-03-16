Mersin'de rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobile zarar verdi
16.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:01
Mersin'in Tarsus ilçesinde rüzgar nedeniyle kopan ağaç bir otomobilin üzerine devrildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde rüzgar nedeniyle kopan ağaç bir otomobilin üzerine devrildi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Duatepe Mahallesi'nde park halindeyken üzerine ağaç devrilen 03 ACG 602 plakalı otomobilde hasar oluştu.
Belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan