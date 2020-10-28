Mersin'de ruhsatsız tabanca bulunduran kişi gözaltına alındı
28.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:01
Mersin'in Silifke ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen A.Y'nin Atik Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu. Gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya