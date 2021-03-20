Mersin'de ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
20.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:57
Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah bulunan kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göksu Mahallesinde durumundan şüphelendikleri N.İ'yi durdurdu.
Üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve 5 mermi bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya