Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda 8 kişi yakalandı

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir adrese düzenlenen baskında, ruhsatsız 5 tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 79 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci