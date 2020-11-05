Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda 8 kişi yakalandı
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Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda 8 kişi yakalandı

05.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:33
Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda 8 kişi yakalandı

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir adrese düzenlenen baskında, ruhsatsız 5 tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 79 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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