Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza
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Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza

24.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:04
Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza kesildi.

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.

Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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