Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye 2 bin 182 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye 2 bin 182 lira ceza kesildi

Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye 2 bin 182 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 balıkçıya 2 bin 182 lira ceza verildi.

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 balıkçıya 2 bin 182 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Nur Sürer Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye 2 bin 182 lira ceza kesildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:51:57. #1.16#

title