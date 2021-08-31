Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 5 bin 455 lira ceza kesildi
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye, 5 bin 455 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci