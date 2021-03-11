Mersin'de ruhsatsız balık avcılığı yapan kişiye 1091 lira ceza verildi
11.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:36
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 1091 lira ceza kesildi.
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 1091 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi bulunmadan balık avı yaptığı tespit edilen kişiye 1091 lira idari ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci