Mersin'de Roman müzisyenler üstü açık otobüsle konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de Roman müzisyenler üstü açık otobüsle konser verdi

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de Roman müzisyenler üstü açık otobüsle konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle caddeleri gezerek, şarkı söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle caddeleri gezerek, şarkı söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Roman vatandaşlar için Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları etkinlikte, darbuka, keman ve klarnet çalan müzisyenler, Romanların bilinen parçalarını seslendirdi.

Etkinliğin ardından müzisyenler, üstü açık otobüsle sokakları gezerek enstrüman eşliğinde şarkılar söyledi.

Vatandaşlar da balkon ve pencerelere çıkarak alkışlarla müziğe eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, "Roman kültürünün içerisinde birçok özellik var. Bunun içerisinde müziği de dansı da var ama bunu sadece müzikle ve dansla anlatmak da zor. Çünkü onun yanında birçok el sanatları, kültürleri var. Romanların dili, çok geniş bir konsepti var. Romanlar müziği seviyorlar, yaşatıyorlar. Belki de aslında müzik yaparken acılarını unutuyorlar." ifadesini kullandı.

Müzisyenlerden Dilek Aşkın da gezide çok eğlendiklerini belirterek, evlerinde sıkılan vatandaşlara "şenlik" götürdüklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Vladimir Putin Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de Roman müzisyenler üstü açık otobüsle konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:52:30. #1.15#
title