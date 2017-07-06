Mersin'de Roman Hakları ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Roman Hakları ve Araştırma Merkezi kuruldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 bin Roman'ın yaşadığı kentte, Zeytinlibahçe Caddesi'nde kiralanan tarihi binada yer alan merkezin, Romanların tarih ve kimlik bilincine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.



Merkezde dokümantasyon, hukuk, kapasite geliştirme, uluslararası ilişkiler ve sürdürülebilirlik birimleri bulunuyor.



AKROMFED Başkanı Ali Daylam, merkezin kurulmasıyla Roman kültürünün yaşatılması adına büyük bir adım atıldığını belirtti.



İnsanların beyinlerinde Romanlar ile ilgili belirli bir figür olduğuna işaret eden Daylam, "Halbuki binlerce yıllık bir kültürden bahsediyoruz. İnşallah burası hem kültürümüzle hem tarihimizle hem de dilimizle ilgili Türkiye'ye hizmet edecek. Sosyal belediyecilik anlamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın tarihi bir çalışmaya katkı sunuyor olması da bizi sevindiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burası yaşayan bir müze haline gelecek." ifadesini kullandı.



Merkezin açılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Yıldız Arkadaş ise Roman olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.