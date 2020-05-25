Mersin'de restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza
Mersin'in Anamur ilçesinde restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza uygulandı.
25.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:54
Mersin'in Anamur ilçesinde restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan 10 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 1225'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA