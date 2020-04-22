Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleri
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Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleri

Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleriMERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesiyle öğretmenler, çocukları evlerinde organize ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden farklı etkinliklere imza atarken, bazı vatandaşlarda yaşadıkları cadde ve sokaklara...

22.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:14
Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleri

Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleri

MERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesiyle öğretmenler, çocukları evlerinde organize ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden farklı etkinliklere imza atarken, bazı vatandaşlarda yaşadıkları cadde ve sokaklara dev Türk bayrağı astı.

Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Dr. Hakan Kundak İlkokulu öğretmenleri Yasemin Ulubaba, Aziz Keçeci ve Birol Şahin 'Evde 23 Nisan Törenimiz' projesi kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı. Koronavirüs nedeni ile öğrencilerin evde olması nedeniyle velilerin yardımıyla kitlesel olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sanal ortamda kutlamak için bir dizi video hazırlandı. Vidolarda 23 Nisan'ın önemi, çocukların farklı ülke dilleri ile selamlamaları, 'Atatürk Çocuk Olmuş' şiirinin yanı sıra işaret dili ile 23 Nisan şiiri seslendirildi. Her öğrencinin evinde hazırladığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına da yer verilirken, 23 Nisan günü okulun, öğretmenlerin ve veli gruplarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı öğrenildi.

DEV TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Bu arada merkez Yenişehir ilçesinde de vatandaşlar kendi imkanları ile hazırladıkları 15x10 metre boyundaki dev Türk bayrağını evlerinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi 1'nci Cadde üzerine iki binanın arasına gererek astı. Bayrağın asıldığını gören vatandaşlar da bu duruma balkonlarından alkışlarıyla destek verip, kendi evlerinin balkonlarına da bayrak astı.

Mersin'de renkli 23 Nisan görüntüleri

Kaynak: DHA

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