Mersin'de refüj ve direklerdeki izinsiz tabelalar kaldırılıyor

02.09.2019 16:41

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ana arter ve refüjlerdeki aydınlatma direklerine hukuka ve belediye yönetmeliğine aykırı olarak asılan ilan, reklam ve benzeri materyallerin kaldırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım şirketi ve ilgili firmaların, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesi 8. bendinde yer alan 'ortak kamu kullanım alanlarında bulunan elektrik direkleri reklam alanı olarak kullanılamaz' kararını tanımadan, aralarında imzaladıkları sözleşme ile neredeyse her elektrik direğine ilan ve reklam afişleri astıkları belirlendi.



24 bin 959 aydınlatma diğeri için sözleşme yaptılar



Yapılan tespitin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan soruşturma ve inceleme neticesinde, ilanların yönetmeliğe aykırı şekilde kent genelinde 24 bin 959 adet aydınlatma direğine asılması için elektrik dağıtım şirketi ve ilgili firmalar arasında sözleşme yapıldığı ortaya çıktı.



Yapılan incelemenin ardından uygulanan işlemlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Mimari Estetik Komisyonu kararlarına ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Reklam Uygulama Yönetmeliği'nin hükümlerine açıkça aykırı olduğu belirtildi.



Aydınlatma direklerine asılan reklamlar toplanıyor



Hukuk ve yönetmeliğe aykırı olarak elektrik direklerine asılan ve kent estetiğinde çirkin bir görüntü oluşturan ilan ve reklam afişleri için, aydınlatma direklerinin ilan reklam ve tanıtım işlerini ihale eden elektrik dağıtım şirketine ve yüklenici firmalara ihtar gönderilerek, ortak kamu kullanım alanlarındaki elektrik direklerinde yer alan reklam materyallerinin derhal kaldırılması istendi.



7 gün içerisinde kaldırılmayan reklam afişleri için cezai hükümlerin uygulanacağı ve yapılan ihtara rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu materyallerin kaldırılarak, cezai ve hukuki işlemlere başlanacağı tebliğ edildi.



Belirtilen süre içinde reklamların kaldırılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aydınlatma direklerine asılan ilan reklam ve tanıtım materyallerini toplamaya başladı. - MERSİN

Kaynak: İHA