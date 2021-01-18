Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayacak

Mersin'de, hasta yakınlarının ücretsiz konaklayıp ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen "Refakatçi Evi" projesi için başvurular alınmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, merkeze uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların, yakınlarının kaldığı hastanelere civar otellerde konaklamasını sağlayacak.

18 yaş üstü hastalar için 1 refakatçi, 18 yaş altı hastalar için 2 refakatçi kabul edilecek.

Kanser tedavisi gören hastaların yakınları 45 gün, diğer refakatçiler ise 30 gün konaklayabilecek.

Konaklama süresince vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği ikramı yapılacak, hastane ulaşımları belediye tarafından karşılanacak.

Yatılı hasta raporuyla başvuru yapılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz, projenin, hasta yakınlarının yaşayacağı konaklama sorununa çözüm olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandığını dile getiren Gökayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hastane önlerinde, zaman zaman araçlarında ve eş, dostlarının evlerinde kalarak bir şekilde bu süreci geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sıkıntının sonlandırılması açısından yapılan çalışmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Otel esnafımız açısından da olumlu olacak kanaatindeyiz. Çünkü bu çalışmayı biz hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştireceğiz. Özellikle hastanelerin yakın bölgelerinde olan otellerden hizmet satın alarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Bu tür sıkıntıları olan vatandaşlarımız TEKSİN hattımız olan Alo 185'i arayarak müracaat yapabilirler. Başvuru şartları çok kolay. Hastamızın yatılı hasta olduğuna dair bir raporuna istinaden bu çalışmayı yapıyor olacağız."

Otel işletmecisi Sıdıka Kocaman da konaklama sırasında tüm tedbirleri alacaklarını belirterek, misafirlerin HES koduyla konaklayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci