Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi, hasta ve yakınlarına konaklama imkanı sağlıyor
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Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi, hasta ve yakınlarına konaklama imkanı sağlıyor

Mersin'de 'Refakatçi Evi' projesi, hasta ve yakınlarına konaklama imkanı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, kent merkezine uzak bölgelerden hastanelere gelen vatandaşlar ile hasta yakınlarının ücretsiz konaklayıp ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Refakatçi Evi" projesiyle 5 ayda 258 kişiye hizmet verildi.

Mersin'de, kent merkezine uzak bölgelerden hastanelere gelen vatandaşlar ile hasta yakınlarının ücretsiz konaklayıp ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Refakatçi Evi" projesiyle 5 ayda 258 kişiye hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ocak ayında geçirilen projeyle, merkeze uzak ilçeler ve kırsal mahallelerden kente gelen vatandaşlar, hastanelerin civarındaki otellerde ücretsiz konaklama imkanı buluyor.

Konaklama süresi boyunca yiyecek ihtiyaçları karşılanan hasta ve yakınlarına, hastanelere gidebilmesi için servis hizmeti de sunuluyor.

Şu ana kadar 258 vatandaşın faydalandığı projeye, yatılı hasta raporuyla başvuru yapılıyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı Mustafa Gönendabak, proje kapsamında 83 hasta ile 175 hasta yakınına hizmet verildiğini belirterek, 30 gün olan konaklama süresinin, kanser tedavisi gören vatandaşlar için 45 güne kadar çıkarılabildiğini ifade etti.

Hasta yakınları projeden memnun

Projeden yaralanan hasta yakınlarından 66 yaşındaki Safinaz Özen, kız kardeşinin tedavisi için geldiği kentte ücretiz konakladığını belirterek, "Ortam çok hijyenik, hizmet fevkalade. Hiçbir şeyle mukayese edilmemeli. Bir insanın en iyi şekilde yaşayabileceği bir ortam." ifadesini kullandı.

Rafet Coşkun da konakladıkları otelde her hizmetin verildiğini kaydederek, "Allah razı olsun. Gerçekten hasta yakınlarına iyi bir örnek oldu. Daha önce hastanelere gittiğimizde taksilerde yatardık. Burayı görünce çok memnun olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Orçun da ücretsiz konaklama, yemek ve temizlik hizmetlerinden yararlandıkları projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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