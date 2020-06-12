Mersin'de reçine üretimi yaygınlaşıyor Mersin'in 3 ilçesindeki orman işletmelerinde reçine üretimi yapılıyor.

Mersin'in 3 ilçesindeki orman işletmelerinde reçine üretimi yapılıyor.

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Odun Dışı Ürün Hizmetler Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, reçine üretimin Silifke, Gülnar ve Tarsus'ta da yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti.

Ürünlerin tamamının ihraç potansiyeli olduğunu aktaran Aslanhan, geçen yılki denemelerde 10 tonluk hasat yapıldığını söyledi.

Aslanhan, 3 ilçede 55 tonluk üretim hedeflediklerini kaydetti.

Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan da üretim sürecinin 7 ayı bulacağını ifade ederek, "Ciddi bir alana yayılan, takip ve teknik bilgi gerektiren reçine üretimi, yöre halkı için de önemli bir istihdam kaynağı olacak." dedi.

Kaynak: AA