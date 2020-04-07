Mersin'de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi
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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Mersin'de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Mersin'de jandarma ekipleri, 4 gün üst üste yaptığı 'radarla hız kontrolünde' 309 araca 192 bin 398 lira para cezası kesti.

07.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:30
Mersin'de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Mersin'de jandarma ekipleri, 4 gün üst üste yaptığı 'radarla hız kontrolünde' 309 araca 192 bin 398 lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, dünya genelinde baş gösteren korona virüsü (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerden dolayı kara yollarında seyreden araç sayısında azalma olduğu, bu nedenle kara yoluna çıkan araçların hızlı seyretmesi sonucunda özellikle yoldan çıkma, arkadan çarpma ve yayaya çarpma şeklinde trafik kazalarında artış olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ne bağlı trafik timlerince 'hız ihlali kaynaklı' trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının en aza indirmek amacıyla 4 gün üstü üste 'radarla hız kontrolü' yaptı.

Çevirmesiz olarak özel denetim yapan ekipler, 4 günde 309 araca 192 bin 398 lira para cezası kesti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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